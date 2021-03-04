5 aylık tedaviyle ayağa kalktı, şimdi hayali yeniden kebap yapmak

-Ailenin ekibi karşılaması

-Sağlık ekibinin felçli Mehmet Süha Doğanay'ın ateşini ölçmesi

-Sağlık ekibinin, adamın tansiyonunu kontral etmesi

-Fizik tedavi uygulamaları

-Yaşlı adamın ekibin yardımı ile yürüme egzersizi yapması

-Mehmet Süha Doğanay'ın açıklamaları

-Eşi Fatma Gül Doğanay'ın açıklamaları

-Fizyoterapist Tayfur Çelik'in açıklamaları

-Mehmet Süha Doğanay'ın eşinin elini tutarak şiir okuması



( MERSİN )- 58 yaşındaki Mehmet Süha Doğanay, 2020 Eylül ayında beynine pıhtı atması sonucu kısmi felç oldu- Sol tarafı tutmayan Doğanay, hastane sürecinin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesinin evde tedavi hizmetiyle yeniden ayağa kalkmayı başardı MERSİN



– Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Mehmet Süha Doğanay, 2020 Eylül ayında beynine pıhtı atması sonucu kısmi felç oldu. Sol tarafı tutmayan Doğanay, hastanede yoğun bakım servisinde geçirdiği bir aylık tedavinin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesinin evde tedavi hizmetiyle yeniden ayağa kalkmayı başardı. Emekli kebapçı olan Doğanay’ın hayali ise sevdiklerine yeniden kebap yapmak.Mersin Büyükşehir Belediyesi, Evde Sağlık ve Bakım hizmetleriyle yaş almış, özel gereksinimli, ihtiyaç sahibi veya çeşitli sağlık sorunları nedeniyle fiziksel problemler yaşayan vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Evde Sağlık ve Bakım Ekibi, yatağa bağımlı bir vatandaşın daha yüzünü güldürdü.Tarsus’un Reşadiye Mahallesi'nde yaşayan ve geçirdiği rahatsızlık nedeniyle sol tarafı felç olan Mehmet Süha Doğanay, yatağa bağımlı hale geldi. Doğanay, içinde bulunduğu durumdan Büyükşehir Belediyesinin Evde Sağlık ve Bakım Ekibinin desteğiyle kurtuldu. Doğanay, 5 aylık tedavinin ardından yeniden yürümeye başladı.

Ailesinin talebi üzerine hemen tedavi süreci başlatıldıİki çocuk babası Doğanay, yüksek tansiyon nedeniyle Eylül 2020’de beynine pıhtı atması sonucunda hastaneye kaldırılarak, yaklaşık bir ay boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Geçmişte de aynı şekilde rahatsızlanan ve son krizde sol tarafında kısmi felç oluşan Doğanay, yatağa bağımlı hale geldi. Hastaneden taburcu edilen Doğanay, ailesinin imkanlarını zorlamasıyla özel fizyoterapi tedavisi almaya başladı fakat olumlu sonuç alamadı. Bunun üzerine aile Mersin Büyükşehir Belediyesinden yardım talebinde bulundu.Eve gelerek durum değerlendirmesi yapan belediyenin uzman ekipleri, tedavi sürecini başlattı. Yaklaşık 5 aylık ücretsiz fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisinin ardından tamamen yatağa bağımlı olmaktan kurtulan Doğanay, baston yardımıyla ilk adımlarını atmaya başladı.

Bu süre zarfında Doğanay’ın tansiyon ve ateş ölçümleri yapılıp, elektrik stimülasyonu, kuvvetlendirme, denge ve yürüme egzersizleri de uygulandı.Sevincini okuduğu şiirle gösterdiKendi ihtiyaçlarını kısmi de olsa yapabilen, uzatılan bardağı alarak suyunu içebilen Doğanay, sevincini ve teşekkürünü kendi yazdığı ‘Gel’ isimli şiiri okuyarak gösterdi. Kebapçılıktan emekli olan Doğanay, tamamen iyileştiğinde sevdikleri için yeniden kebap pişirmenin hayalini kurduğunu ifade ederek, “19 Eylül’de rahatsızlandım. Beynime pıhtı atmış, beni acilen kaldırmışlar. Kaç gün yattım bilmiyorum. Verdikleri ilaçlardan dolayı böbreklerim iflas etmiş. Orada tedavi gördüm, diyalize girdim ama benim yaşamam zormuş, çünkü bu hastalığı ikinci kez atlattım. Birinciyi çok şükür zayıf atlattım. Allah razı olsun Büyükşehir Belediyesinden, Tayfur Bey’i gönderdiler. Tayfur Bey sayesinde yürümeye başladım. Suyumu bile içemiyordum. Şu anda ise sadece elimde biraz sıkıntı kaldı. Sevdiklerime kebap yapmayı özledim” dedi.

“Çok şükür şimdi yürüyebiliyor”Doğanay’ın eşi Fatma Gül Doğanay ise eşinin 5 ay sonra attığı ilk adımların kendileri için mutluluk verici olduğunu söyledi.



Doğanay, “Eşim ilk başlarda bir yudum suyu dahi içemiyordu. Bizim yardımımızla kalkıyordu, yatabiliyordu, yiyebiliyordu ama çok şükür şimdi yürüyebiliyor. Sadece kolunda çok az bir sorunu kaldı. Allah’ın izniyle inşallah onu da atlatacak” diye konuştu.

“Hastamız çok şükür kendini toparladı”Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık ve Bakım Hizmetlerinde görev yapan Fizyoterapist Tayfur Çelik de Donay’ın tedavinin başlarında yatalak durumda olduğunu ve dengesinin hiç olmadığını belirterek, “Haftanın belirli günleri geldik. Bu fizik tedavi programı neticesinde öncelikle dönme, ayakta durma becerilerini, oturma dengesini kazandı. Akabinde destekli yürümeye başladı.

Şu an ise çok şükür bastonla desteksiz olarak yürüyebiliyor. Bastonsuz dengesini sağlayabiliyor. Kendi ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösterebiliyor. Hastamız çok şükür kendini toparladı. Bundan sonraki sürecinde de egzersizlerle daha iyi olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.



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