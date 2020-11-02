4 Yaşındaki İsmail'in kopan kolu Kayseri Şehir Hastanesinde yerine dikildi

-Babanın olayı anlatması

-Doktorun ameliyat hakkında bilgi vermesi



( KAYSERİ ) - KAYSERİ



- Erzurum’ un bir köyünde ailesinin tarlada çalıştığı sırada 4 yaşındaki İsmail Demir'in biçerdövere kaptırdığı sağ dirsek hizasından kopan kolu, Kayseri Şehir Hastanesinde 4 saatlik operasyon sonrasında yerine dikildi. Küçük İsmail, 1 hafta sonra kolunu kullanmaya başladı.

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcılar köyünde 4 yaşındaki İsmail, ailesinin tarlada çalıştığı sırada sağ kolunu biçerdöver makinesine kaptırdı. Sağ kolu dirsek hizasından kopan küçük İsmail, ailesi tarafından Erzurum Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından doktorlar mikro cerrahi uzmanlarının bulunduğu Kayseri Şehir Hastanesi ile irtibata geçerek, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen uçak ambulansla İsmail'i Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Gece saat 21:40 civarında Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirilen İsmail, anestezi doktoru Dr. Önder Kurku tarafından ameliyata hazırlandı. Ailesinden alınan onay ile el cerrahi uzmanları Op. Dr. Mehmet Çavuş, Op. Dr. Ali Eray Günay ve Op. Dr. Sait Dalyan'ın bulunduğu ekibin 4 saatlik operasyonu sonrasında İsmail'in kopan kolu yerine dikildi. Mikro cerrahi yöntemleri ile atardamar, toplar damar, sinir, kas tamirleri ve kemik tespiti yapılan İsmail, bir hafta sonra kolunu kullanabilir hale geldi. Kayseri Şehir Hastanesi El Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Çavuş, “Hasta yaklaşık sevkler ve transferler sonucu bize 11. saatte geldi. Ama yaşı küçük ve başka da bir şansı olmadığı için biz yine de tüm riskleri göze alarak çocuğumuzu ameliyata aldık. Çok şükür bir sorun da yaşamadık. Ameliyat oldukça başarılı geçti. Teknik olarak çok zor bir işlem olmasa da hastanın hayatıyla ilgili ciddi bir risk söz konusuydu. Fakat hastanın çocuk olması ve yaşının da çok küçük olması nedeniyle biz bu riski de göze alıp hastayı kabul ettik” dedi.

"Bu işlemin başarısında sağlık zincirinin bütün halkaları rol oynamaktadır." diyen Kayseri Şehir Hastanesi El Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Eray Günay; “Erzurum’da hastayı karşılayan, Kayseri’ ye naklini sağlayan sağlık personelleri, cerrahi hazırlığı ve takibi sağlayan anestezi ekibi, işlemi gerçekleştiren cerrahi ekibi, işlem sonrası bakımı sağlayan çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ortopedi travmatoloji servis ekibi ve bundan sonraki süreçte rehabilitasyonunu sağlayacak olan fizik tedavi ve rehabilitasyon ekibinin eksiksiz çalışması hastamızın kopan kolunun tekrar işlev görmesini sağlamasında önemli rol oynamaktadır. Bu tür vakalarda kopan ekstremitenin naklide çok önemli. Onun bize transfer kısmı, soğukta korunarak özel kalıplar içerisinde bize getirildi.

O sayede dikebildik kolu. Yoksa bu imkanlar olmasa dikmek mümkün olmayabilirdi. Şu anda yaralanmanın üzerinden 1 hafta geçti kolun durumu da hastanın durumu da çok iyi durumda. Çocuk 4 yaşında bu yaşlarda böyle yaralanmalarda nadir görülür. Pandemi döneminde de böyle bir işlemi gerçekleştirip çocuğumuzu sağlığına kavuşturabildiğimiz için gururluyuz” diye konuştu.

İsmail'in babası Mehmet Selim Demir ise, tarlada ailesi ile birlikte harman makinesinde çalıştıklarını anlatarak, "Çocuğun nasıl geldiğini fark etmedik. İsmail, 'Başım döndü düştüm' dedi.

Harman makinesinin kayışına kolunu kaptırmış. İlk önce Erzurum Devlet Hastanesi'ne geldik. Burada doktorlar Kayseri Şehir Hastanesindeki Dr. Ali Eray Günay bey ve Dr. Mehmet Çavuş bey ile görüştüler. Ameliyatı yapacaklarını söylediler Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği uçak ambulans ile Kayseri'ye sevk edildik. Allah devletimizden binlerce kez razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. 11 saat süren bekleyişten sonra zor bir ameliyatla çocuğumun kopan kolu yerine dikildi. Çok şükür rabbime bir hafta sonra İsmail kolunu kullanabilir, yemek yiyebilir hale geldi. Önce Allah sonra doktorlarımızın ve ekibinin gayreti sonrasında oğlumun kolu kurtarıldı." ifadesinde bulundu. (AÖ-



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