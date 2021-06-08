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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
3 çocuk annesi kadın gözleri için seslendi: “Gözlerimi kaybediyorum”

3 çocuk annesi kadın gözleri için seslendi: “Gözlerimi kaybediyorum”

Nurhan Polat'ın gözlerinden yakın çekim. Evden ve sokaktan görüntüler. Eşinin kolundan tutarak yürümesi. Kocasının ev işleri yapması. Röportaj. Kocasının konuşması.

( AMASYA ) - AMASYA

Hastane Psikoloji Devlet Hastanesi Çekim Hayırseverler 


- Amasya’da çalıştığı lokantada kapağını açtığı fırının alevlerinden gözleri etkilenen Nurhan Polat’ın hayatı o günden sonra karardı. Evli ve 3 çocuk annesi kadın bir yıldır eski sağlığına kavuşamadı. Kent merkezindeki bir lokantada 6 yıldır bulaşıkçılık yapan 43 yaşındaki Polat, erkenden gittiği iş yerinde fırının kapağını açmasıyla talihsiz kaza yaşadı. Alevler ve buhar gözlerine ısı yoluyla zarar verdi, yanığa yol açtı. Olayın ardından hastaneye başvurup tedavisine başlanmasına rağmen durumu her geçen ay giderek kötüleşti. Doktorların göz damarlarında kuruma olduğunu söylediğini anlatıp psikolojisinin de bozulduğunu belirten Polat, “Gözlerimi kaybediyorum. Yetkililer sesimi duysun. Sağlığıma kavuşmak istiyorum” dedi.
Otelde çalışan kocasının da kendisine baktığı için işsiz kaldığını belirten Polat, “Beş aylık biriken ev kiramızı veremiyoruz. Çok mağduruz. Yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istiyorum” diye konuştu.
Evinin yemek ve temizlik gibi tüm ihtiyaçlarını üstlenen Bünyamin Polat ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın sağladığı yardımla yaşama tutunmaya çalıştıklarını söyledi.

Polat, devlet hastanesi göz polikliniğinden 18 Haziran gününe muayene randevusu aldıklarını ve tek isteğinin eşinin sağlığına kavuşması olduğunu ifade etti.
(MÇ-SLH-Y)
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