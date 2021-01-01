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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
2021’in ilk bebekleri dünyaya geldi

2021’in ilk bebekleri dünyaya geldi

Yeni doğan hastalardan görüntü

Altın Takı Deprem Çeyrek Altın Sağlık Çalışanları Yeni Yıl 

-Ziyaretten görüntü
-Doğan bebeklere çeyrek altın takılmasından görüntü
-açıklamalar
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da 2021 yılının ilk bebekleri dünyaya gelirken, Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu ve İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret ederek çeyrek altın hediye etti. Diyarbakır’da 2021 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi. Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu ve İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde ziyarette bulundu. Vali Cıdıroğlu ve Dr. Tekin, burada 3’üncü doğumu olup erkek bebek dünyaya getiren Fatma Susanbağ ve kız bebek dünyaya getirerek 5’inci doğumu olan Melehat Delibalta’yı ziyaret ederek çeyrek altın taktı. Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, 2021’in ilk dakikalarında artık adet olduğunu, ilde doğan ilk bebeği de arkadaşlarıyla birlikte kucaklarına aldıklarını söyledi.

Hayırlı olsun dileklerinde bulunan Vali Yardımcısı Cıdıroğlu, “Çok zor bir yıl geçirdik. İlk Elazığ depremiyle başladı.
Van çığ tehlikesi derken, dünyayı sarana korona virüs mart ayından beri bizde devam etmekte. Çok şükür ki son dönemlerde azalarak devam etmekte. Tüm sağlık çalışanlarımızı ben buradan yürekten teşekkür ediyorum hepsinin huzurunda. Büyük bir emek verdiler. Hala da veriyorlar. Ailelerinden, çoluk çocuklarından, asıl işlerinden ziyade bu pandemiyle filyasyonla, yoğun bakımda hastalarla ilgileniyorlar. Daha çok bu yönde çalışıyorlar. Allah, inşallah 2021’de bu acıları bizlere yaşatmaz. Bu vebayı da ülkemizden ve dünyadan alır diyoruz” dedi.
Vali Cıdıroğlu, beraberindekilerle sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, yeni yıla birlikte girdi.
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