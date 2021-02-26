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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
200 haneli mahalle mutasyonlu virüs nedeniyle karantinaya alındı

200 haneli mahalle mutasyonlu virüs nedeniyle karantinaya alındı

Uygulama noktasından planlar

Karantina Jandarma Yurt Dışı Kışla 

-Jandarmadan detaylar
-Mahallenin adını yazdığı tabela
-Mahalle detay

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta 200 haneli mahalle, mutasyonlu virüs nedeniyle karantinaya alındı. Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı 200 haneli Alibeyuşağı Mahallesi’nde, mutasyona uğramış korona virüs tespit edilmesi üzerine ikinci bir emre kadar, süresiz karantina altına alındı. Mahalleye virüsün yayılmasının, yurt dışından gelenleri ziyaretten kaynaklandığı öğrenilirken, 9 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, virüsün yayılımını önlemek için mahallenin karantina altına alınmasına karar verdi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, mahallenin giriş ev çıkışlarına uygulama noktaları oluştururken, araç giriş ve çıkışlarına ise izin verilmiyor.
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