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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
20 bin nüfuslu ilçede korona virüslü kişi sayısı 2'ye düştü

20 bin nüfuslu ilçede korona virüslü kişi sayısı 2'ye düştü

uygulamalar

Polis Jandarma Kaymakamlık Yasaklar Sağlık Çalışanları 

-ilçe merkez
-maskeli vatandaşlar
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-röportajlar

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde alınan sıkı tedbirler sayesinde korona virüs vaka sayısı 2’ye düştü. 20 bin nüfuslu ilçede bugün vaka tespit edilmedi. Tüm dünyada etkisini sürdüren korona virüs salgını, 20 bin nüfusu bulunan Beytüşşebap ilçesinde neredeyse tamamen temizlendi. İlçede yapılan son taramalarda sadece 2 kişinin pozitif olduğu tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent girişinde yaptıkları kontrollerde maske denetimleri gerçekleştirirken, kaymakamlık ve belediye ekipleri de dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. 20 bin nüfuslu ilçede vaka sayısı 2'ye düşerken, bugün yapılan testlerde vakaya rastlanmadı. Konuya ilişkin konuşan Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, çok ağır bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Başkan Aşan, "Sadece belediye değil sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere kaymakamlık, jandarma ve polisimizin aldığı tedbirler doğrultusunda bu başarıyı elde ettik. Görevlerimizi eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye devam ettik. Vatandaşlarımızın tamamı maskeli dolaşıyor ve yasaklar sayesinde bu artışın önüne geçildi. Gerçekten tüm birimlere çok teşekkür ederim. Herkes kendi üzerine düşeni yaptı, yapıyor. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
Trafik polisleri kent girişinde vatandaşlara maske uyarısında bulunurken HES kodu sorgulaması yapıyor.
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