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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
2 sezaryenin ardından normal doğum yaptı

2 sezaryenin ardından normal doğum yaptı

Doktor ve annenin konuşması

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-bebek detayları

( SAMSUN )- Dr. Erdem Özhan: "Sezaryen doğum yapan bir hastanın sonraki doğumunu normal yolla yapma oranı yüzde 30'dur" SAMSUN

- 40 yaşındaki Yasemin Kartal, 2 sezaryen doğumun ardından 3. çocuğunu normal doğumla dünyaya getirdi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Opr. Dr. Sefa Erdem Özhan, "Yasemin hanım iki sezaryen sonrası bu cesareti gösterebildi. Sezaryen doğum yapan bir hastanın sonraki doğumunu normal yolla yapma oranı yüzde 30'dur" dedi.
Yasemin ve Salim Kartal çifti 3. bebekleri olan Miraç bebeği normal doğumla kucaklarına aldı. İlk iki çocuğunu sezaryen ile dünyaya getiren Yasemin Kartal 3. çocuğunu normal doğumla dünyaya getirirken hiç korkmadığını, doktorunun kendisine cesaret verdiğini söyledi.

Sezaryen doğum sonrası normal doğumla ilgili bilgi veren Büyük Anadolu Hastanesi'nde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sefa Erdem Özhan, "Günümüzde normal doğuma talep var. Burada 2 tane amaç var, hastaların normal doğum talebinde. Bir tanesi ilk doğumunda normal doğum yapmak istemiş ama tıbbi gerekçelerle sezaryen olmak zorunda kalmış. Bir başka sebep ise hastanın geçirmiş olduğu sezaryen ameliyatıdır. Ağır geçmiş olabilir, fiziki hayata dönmekte zorlanmış olabilir. Cerrahi ile ilgili sorunlar yaşamış olabilir. Bu kişinin normal doğum yapma şansı vardır. Anne adayımız normal doğumda istekliyse tabii ki sezaryen sonrası normal doğum açısından değerlendirebiliyoruz. Toplumda bir takım abartılan riskler var. Bizi en çok endişelendiren annenin geçirmiş olduğu sezaryen doğumda bebeği çıkardığımız kesi alanında bir incelme söz konusu oluyor. Rahim kasılmaları ile birlikte bu kas dokusu her zaman çok güçlü olamayabiliyor. Ağrılarla yırtılma ihtimali var. Bu risk yüzde 1 civarındadır. Çok riskli diyemeyiz" diye konuştu.
"Her şey yolunda gitti ve bebek dünyaya geldi" Bebeğin sağlıkla dünyaya geldiğini ifade eden Dr. Özhan, "Sezaryen sonrası normal doğumda hastalarımızın arkasında durmak, güven vermek çok önemlidir. Tabii, daha önemlisi hastalarımızın bize güven vermesidir. Doğum korkuları veya doğuma hazır olmama bazen bizim kararlarımıza yön verebiliyor. Karşılıklı güven sonrasında her şey yolunda daha istikrarlı gidebiliyor. Yasemin hanım 2 sezaryen doğum sonrası normal doğum yapmak isteğiyle bize başvurdu. Her şey yolunda gitti ve paşamız sağlıkla geldi. İki sezaryen sonrası bu cesareti gösterebildi" şeklinde konuştu.
Normal doğumla bebeğini kucağına alan Yasemin Kartal, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Hamile kaldığım zaman böyle bir düşüncem vardı. Özellikle iki sezaryen sonrası normal doğum olur mu olmaz mı doktor bey sağ olsun hiçbir şekilde olumsuz bir şekilde düşünmeye sevk etmedi. Çok şükür sağlıklı bir şekilde çocuğumuzu kucağımıza aldık. Sezaryen sonrası insan normal doğumdan korkmamalıdır. Bu kararı almak benim için zor olmadı. Eşim de 'sen istedikten sonra yapabilirsin' dedi.
İnternetten iki sezaryen sonrası normal doğum yapanların hikayesini okuyunca yapabilirim dedim" ifadelerini kullandı.
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