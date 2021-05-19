19 sağlıkçı 19 mayıs mesajı verdi

-Hayrettin Dönger'in açıklaması



( HATAY ) HATAY



- Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan Özel Güneypark Hastanesi doktor ve sağlık çalışanları 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Atatürk’ün gençlik ve gençlere ilişkin söylediği 19 sözle kutladı. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı Milli Mücadelenin 102. yıl dönümünde Samandağ Özel Güneypark Hastanesi doktor ve çalışanları etkinlik düzenledi.

Düzenlenen etkinlikte 19 doktor ve sağlık çalışanı, Atatürk’ün "ümidini bağladığı gençlik" ile ilgili söylediği 19 sözle kutladı. Etkinlikte, "Milletin bağrından temiz bir kuşak yetişiyor. Bütün ümidim gençliktedir. Biz her şeyi gençliğe bırakacağız, Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır” sözlerinin de içerisinde olduğu ve geleceğin teminatı olarak gördüğü gençliğe ithafen söylediği 19 söz yer aldı. Samandağ Özel Güneypark Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hayrettin Dönger, yaptığı açıklamada, “Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı Milli Mücadelenin 102. yıl dönümü dolayısıyla doktor ve sağlık çalışanlarımızla Atatürk’ün gençler için söylemiş olduğu 19 anlamlı sözle kutladık. Gençlik gelecektir. Gençlerini en iyi biçimde yetiştiren, onlara değer veren, yarınlara hazırlayan milletler geleceğe güvenle bakabilirler. Herkesin bayramı kutlu olsun” diye konuştu.

(GKH

