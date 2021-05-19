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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
19 Mayıs coşkusunu ameliyathanede zeybek oynayarak yaşadı

19 Mayıs coşkusunu ameliyathanede zeybek oynayarak yaşadı

- sosyal medyadaki klip görüntüleri

Sosyal Medya Hastane Sağlık Çalışanları Ameliyathane Ameliyat 

- - Dr. Erdem Nalbant ile röportaj

( MANİSA ) -- Manisalı doktordan sağlık çalışanlarına moral zeybeği MANİSA

- Manisa’da özel bir hastanede görev yapan Op. Dr. Erdem Nalbant, hem 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hem de sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla ameliyathanede zeybek oynadı. Zeybek gösterisi sosyal medyada büyük beğeni topladı. Manisa’da özel bir hastanede görev yapan Op. Dr. Erdem Nalbant, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Korona virüs salgını süreci boyunca en önde savaşan sağlık çalışanlarına da moral olması için hazırlanan etkinlikte Nalbant ile hastane çalışanları ameliyathanede zeybek oynadı. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan zeybek gösterisiyle ilgili konuşan Op. Dr. Erdem Nalbant, “Bugüne özel kendi sosyal medyamda bir video paylaştım. Çok da beğenildi. Bu videoyu paylaşmamın amacı bir yılı aşkın süredir sağlık çalışanları korona virüs salgınıyla savaşıyorlar. Sağlık çalışanları artık yoruldu. Bir moral, bir destek verilmesi gerekiyordu. Çok da hastamızı kaybettik. Hepimize moral olması açısından sağlık ordusunun efeler gibi ayakta kaldığını göstermek için böyle bir video hazırladım” dedi.
(AY-
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