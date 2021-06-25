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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
18 yaş ve üzeri aşılama başladı

18 yaş ve üzeri aşılama başladı

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( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Yeni tip korona virüsüyle mücadele kapsamında salgına karşı toplumsal bağışıklığı kazandırılması için başlanan aşı programına göre 18 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı.
Korona virüsüyle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca başlatılan aşı seferberliğince 18 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı.
Kırklareli’nde yaşayan 18 yaş ve üzeri olan vatandaşlar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve aile sağlığı merkezlerinde randevu saatlerine göre aşılarını oluyor. Uzun zamandır aşı sırasını bekleyen Ceren Kalkan, “Aşımı olduğum için mutluyum. Biran önce herkes aşılansın ve şu pandemi sürecinden kurtulalım. Eski hayatımıza geri dönelim” dedi.
Sağlık Bakanlığınca başlatılan “aşı seferberliği” kapsamında Kırklareli’nde 1. ve 2. doz aşı olanların sayısı 289 bin 210 kişiye yükseldi. Ülke genelinde ise 1. ve 2. doz aşı olan kişi sayısı 45 milyon 569 bin 83.
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