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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
18 yaş üzeri vatandaşların Covid-19 aşılama süreci başladı

18 yaş üzeri vatandaşların Covid-19 aşılama süreci başladı

Röportajlar

Aşı Allah Aşılama 

-detay

( ANKARA ) ANKARA

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın müjdesini verdiği 18 yaş üzerindeki vatandaşların aşılaması bugün itibarıyla başladı.
Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında başlattığı aşılama kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Aşı tedarikinin hızlanması ile her geçen gün yeni bir yaş ve meslek grubu için aşı randevu sistemi aktif hale getiriliyor. Bu kapsamda son olarak bugün 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar için randevu sistemi aktif hale geldi. Vatandaşlar Merkezi Hekim Randevu Sistemi veya ALO 182 hattı üzerinden randevularını alarak aşılarını olabiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre artık vatandaşlar aynı gün içerisinde randevusunu alıp aşısını olabiliyor. Ankara Şehir Hastanesi'nde de aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Aşı olmaya gelen vatandaşlardan Tuğba Edi, aşı olduğu için mutlu olduğunu belirterek, “Bundan sonra ikincisini olacağım. İnşallah hayırlısı olur aşının” dedi.
Kırık ayağıyla aşı olmaya gelen vatandaşlardan 22 yaşındaki Ceyda Suna ise, “Aşı sıramız dün geldi. Çıkar çıkmaz sıra aldık bu sabaha. Çünkü bu pandeminin bir şekilde bitebilmesi ve bizim normal hayata dönebilmemiz için aşı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ayağım kırık olmasına geldim bu önemli. Sıra gelince aşı olmak gerekiyor bence. Böyle bir hakkımız varsa kullanmamız gerekiyor” diye konuştu.

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