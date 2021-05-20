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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
17 günlük kısıtlama Malatya’da işe yaradı, vaka sayıları düştü

17 günlük kısıtlama Malatya’da işe yaradı, vaka sayıları düştü

Malatya kent merkezi detaylar

Sayılar 

-halk görüntüsü
-Sağlık Müdürü Recep Bentli röp.
-detaylar

( MALATYA )- İl Sağlık Müdürü Bentli, rehavete karşı halkı uyardı MALATYA

- Ramazan Bayramı öncesi uygulanan 17 günlük tam kapanma Malatya’da da vakaların ciddi oranda düşmesini sağladı. Süreçle ilgili bilgi veren Malatya Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, vaka sayılarında ciddi bir azalma olduğunu belirterek rehavet konusunda halkı uyardı.Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Ramazan Bayramı’nın da içerisinde olduğu 17 günlük tam kapanma sürecini değerlendirdi. Bu süreçte Malatya’da vaka sayılarında ciddi düşüş yaşandığını belirten Bentli, kentteki yoğun bakımlarda Covid-19 dışı hastalarla birlikte yüzde 55 civarında hastanın yattığını söyledi.

Bentli, Malatya’nın aşılama konusunda Türkiye’de ilk 30 şehir arasında yer aldığını da ifade etti.
Son verilerde vaka sayılarının 100 bin kişide 104,45’e düştüğünü de anımsatan Bentli, kentte 65 yaş ve üstünün yüzde 83’ünün aşılandığını, 55 yaş üstü için ise bu rakamın yüzde 64’lerde olduğunu belirterek, Malatya’nın aşılanma konusunda Türkiye’de ilk 30 şehir arasında olduğunu söyledi.

Vaka sayıları düşmedikçe kısıtlamaların, kapanmalarında bitmeyeceğini vurgulayan Prof. Dr. Bentli, kapanmadan sonra il merkezinde oluşan yoğunluğa da dikkat çekerek vatandaşları rehavet ve tedbirlere uymaları konusunda bir kez daha uyardı.
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