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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
14 saat süren Türkiye'nin 5'inci çift kol naklinde sevindirici gelişme

14 saat süren Türkiye'nin 5'inci çift kol naklinde sevindirici gelişme

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( ANTALYA ) -- Prof.Dr. Ömer Özkan: "- Yakın zamanda olası bir komplikasyon gelişmediği takdirde yoğun bakımdan çıkıp servis takibi planlanmaktadır"- " Şu an genel durum iyi bulguları stabildi" ANTALYA

Operasyon Bild Kol Nakli Çift Kol Nakli Ameliyat 


- Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ekibi ile birlikte Türkiye'nin 5'inci çift kol naklini Yavuz Ayılmazdır’a yaptı. Yavuz Ayılmazdır’ın durumu ile ilgili açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, “5'inci çift kol naklimiz yaklaşık 14 saat süren operasyonla 34 yaşındaki Yavuz Ayılmazdır’a yapıldı. Hastamız dokuz yaşındayken kaza sonrası her iki elini kaybetmişti. Zorlu fakat başarılı geçen ameliyat sonrası hastamız yoğun bakımda izlenmektedir.” dedi.
Prof. Dr. Ömer Özkan, “Önceki hastalarımız için olan süreç bu hastamız için de geçerlidir. Yakın zamanda olası bir komplikasyon gelişmediği takdirde yoğun bakımdan çıkıp servis takibi planlanmaktadır. Şu an genel durum iyi bulguları stabildir.” şeklinde konuştu.

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