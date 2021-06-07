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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
120 engellinin akülü araç ve tekerlekli sandalye sevinci

120 engellinin akülü araç ve tekerlekli sandalye sevinci

Valilik önünde engelli vatandaşlara akülü araba ve tekerlekli sandalye dağıtımı

Engelli Vatandaş Sosyal Sorumluluk Projesi Hayırseverler Tekerlekli Sandalye Sosyal Sorumluluk 

-Konuşmalar

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Hollanda Türk Federasyonu'na bağlı Türk İslam ve Kültür Vakfı ile Umut Köprüsü Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın sosyal sorumluluk projesi kapsamında Ardahan Ülkü Ocakları'nın talebi üzerine Ardahan'da ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara akülü araba ve tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı. Proje kapsamında hayırseverlerin desteğiyle alınan 80 akülü araç ve 40 tekerlekli sandalye dağıtımı için valilik bahçesinde tören düzenlendi.
Törende konuşan Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ardahanlıların Avrupa'da çok ciddi bir yere sahip olduğunu söyledi.

Avrupa'daki Ardahanlıların memleketlerine bağlı ve kültürlerini koruma gayretinde olduklarına dikkati çeken Öner, şunları kaydetti: "Kalpleri ülkeleriyle, milletiyle atıyor. Bugün somut olarak örneğine tanık olduk. Aynı zamanda ana vatanları için sorumluluk his eden, heyecan his eden hemşerilerin dertleriyle dertlenen bir yapıdalar. Bunun örneğini gördük bugün. Daha önce ihtiyaç sahibi oldukları tespit edilen vatandaşlarımıza akülü ve tekerlekli sandalye dağıtım yapıldı." Hollanda Türk Federasyonu, Umut Köprüsü Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Başkanı Tahsin Çetinkaya da engellilere karşı farkındalık oluşturmak için başlattıkları proje ile akülü araç temin ettiklerini söyledi.

Ardahan Ülkü Ocakları İl Başkanı Serkan Yıldız da hayırseverler tarafından alınan araçları ailelere teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
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