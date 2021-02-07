12 yıllık çocuk özlemi 3'lü tedavi yöntemi ile son buldu

-Hasta çiften görüntü

-Hastaların yazdığı mektuplardan görüntü

-Gebelik kesesinden görüntü

-Hakan Çoksüer röportajı

-Semra G. Röportajı

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR



- Siirt’ta yaşayan Semra G., 12 yıllık evliliğinde çocuk sahibi olmak için birçok ilde gördüğü tedaviler başarısız sonuçlandı. Tavsiye üzerine Diyarbakır’a gelip Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’in yanında tedavi olan çift, mutlu haberi aldı. Siirt’te yaşayan 38 yaşındaki Semra G. ve eşi, çocuk sahibi olmak için birçok ilde hastane hastane dolaştı. Yumurta rezervinin ileri derecede zayıf olması nedeni ile çocuk sahibi olamayacağını öğrenen Semra G.ve eşi, umutsuzluğa kapıldı. Yıllardır umutsuz bir şekilde evliliklerini sürdüren çift, doktor tavsiyesiyle Diyarbakır'da bulunan Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e yönlendirildi. Burada yapılan detaylı tetkikler sonucu, Prof. Dr. Hakan Çoksüer tarafından yumurta gençleştirme, akupunktur ve fitoterapi tedavisi gören çift, aldıkları haber ve gördükleri gebelik kesesiyle mutluluk gözyaşlarına boğuldu. "Doğru tedavi, doğru klinik ve doğru hekim başarının ana anahtarlarındandır" Semra G.'nin Siirt’ten geldiğini belirten Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastasının daha önce birçok tedavi gördüğünü, tüp bebek denemeleri, yumurta gelişme tedavilerinin olduğunu fakat bir türlü yanıt almadığını söyledi.



Prof. Dr. Çoksüer, "Bize geldi, biz baktığımızda hastanın ileri derecede yumurta rezervinde bir bozulmalar olduğunu gördük. Yumurta rezervinin çok ileri derecede zayıf olduğunu gördük. Biz bu hastaya ilk önce yumurta gençleştirme tedavisi yaptık. Akupunktur tedavisi yaptık ve aynı zamanda fitoterapi, yani bitkisel tedavilerle yumurtaları güçlendirdik. Tabi ondan sonra tüp bebek uygulamasına geçtik. Çünkü bize geldiğinde hastanın hormonları ciddi anlamda yüksekti. Ciddi anlamda yumurtalarında tembellik vardı. Yumurta tembelliğinden dolayı bu sıkıntılar vardı. İlk önce yumurta gençleştirme ile yumurtaların aktivitesini artırdık. Akupunkturla özellikle hormon düzeyini dengeleyerek yumurta kalitesini artırmaya çalıştık. Fitotaripyle de kalitesini artırarak yumurtaları daha güçlü hale gelmesi için çalıştık. Tüp bebek işlemine geçerken tabi yumurtaların kalitesini bozmayacak şekilde dozda tedavileri başarmak önemli. Biz bu tüp bebek tedavisinde kullandığımız iğne tedavilerinde hastaya özgü, yani spesifik tedaviler veriyoruz. Her hastaya aynı dozda vermiyoruz. Transfer esnasında biz akupunktur yaptık. Akupunkturla özellikle rahim duvarının kalınlaşmasını sağlamaya çalıştık. Özellikle stresi azaltmaya ve transfer esnasında rahmin kasılmasını engelleyerek embriyonun rahme tutulmasını sağlamaya çalıştık. Başarının ana anahtarı altta yatan sebebi bulmaktan geçiyor. Doğru tedavi, doğru klinik ve doğru hekim başarının ana anahtarlarındandır. O yüzden lütfen kimse umutsuzluğa kapılmasın" dedi.

Semra G., 12 yıllık evli olduğunu ve Siirt’ten geldiklerini ifade etti.

İstanbul’a gittiği, Siirt’te iki defa aşılama yaptığını aktaran Semra G., "Olmadı, sonra birçok defa tedavi oldum. Hiçbir sonuç görmedik. Siirt’te bir doktor vardı, o Hakan hocayı bize önerdi. Allah razı olsun ondan. Şükür keseyi gördük. Umutsuzluk oldu, çok şükür huzursuzluk hiç olmadı. Çok sevindik, Allah razı olsun Hakan hocadan" diye konuştu.





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