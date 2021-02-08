112’ye gelen istekler pes dedirtti

-- Komuta merkezinden detaylar çağrıların karşılanması ve ambulans sevkleri

-- Röportaj Dr. Vejdi Yıldız

-- Çağrı karşılayan Büşra Dolma detaylar

-- Büşra Dolma röportaj

-- Şüpheli vaka ihbarı alan ekiplerin çıkışı

-- Ambulansın yol üzerinde hareketi

-- Vakaya ulaşma

-- Vaka sonrası ambulansın dezenfekte edilmesi



( GAZİANTEP ) - (ÖZEL HABER)- Kimi alkol, sigara isterken kimisi ise çocuğumla konuşur musunuz diyor GAZİANTEP



- İnsan hayatı kurtarmak için telefon başında bekleyen 112 Komuta Merkezi çalışanlarına gelen aramalar şaşkına çeviriyor. Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Vejdi Yıldız, gelen ilginç isteklere zaman zaman tepki gösterildiğinde ise ‘biz sizi 3 gün boşuna mı alkışladık’ diyerek karşılık verildiğini söyledi.



2020 yılında 2 milyon çağrıyı kabul eden 112 Komuta Merkezi çalışanları asılsız ve mükerrer çağrılardan dolayı gerçek vakalara ulaşma süresini uzattığını belirten Yıldız, “Covid sürecinde vaka sayılarımız artı ve her şeyde biz arandık maalesef. 65 yaş üstü bizi aradı, ekmek isteyen, su isteyen bizi aradı yani en ufak şeyde biz arandık. Bizim normalde vaka sayımız 9-10 binlerde giderken Covid sürecinde yıl bazında ortalamamızı 19 binde kapattık” dedi.

2020 yılında 225 bin vakaya müdahale ettiklerini ifade eden Yıldız, “Bizi en çok asılsız ve mükerrer çağrılar zorluyor. Bu çağrılarımız ise yaklaşık yüzde 95 oranından 2020 yılında yaklaşık 750 vakaya gitmişiz asılsız çıkmış buda asıl vakaya ulaşma sürecini uzatıyor. Mükerrer olaylarda ise bir olayda birden fazla kişi arıyor bu bizi sıkıntıya sokuyor ve bunlar bizim çağrı sayımızı da arttırıyor. Yaklaşık 225 bin vakaya gitmişiz ama 2 milyona yakın çağrı almışız düşünün ne kadar asılsız ve mükerrer çağrılarımız olduğunu” sözlerini kaydetti.

“Sizi niye alkışladık” Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Covid-19 sürecinde sağlık çalışanlarına motivasyon olsun diye yaptığı çağrı üzerine 3 gün alkışlanmasını bahane ederek 112’den ‘bize ekmek getirin, su getirin biz sizi niye alkışladık’ diyenlerin olduğunu kaydeden Yıldız, “Bizi ekmek, su için alkışlamasınlar biz gerçekten görevimizi yapıyoruz onun için alkışlasınlar” ifadelerini kullandı. Gaziantep’e 56 noktadan hizmet verdiklerini vurgulayan Yıldız, nokta sayısı arttıkça vaka sayısının da arttığını belirtti.

112 Komuta Merkezinde gelen çağrıları karşılayan Büşra Dolma, Covid sürecinde 112’nin çağrılarının gece 12’den sonra ihbardan daha çok psikolojik danışma hattına dönüştüğünü kaydetti.

Pandemi sürecinin zorlu geçtiğini ifade eden Dolma, “Özellikle gece 12’den sonra çağrılar hastalık ya da ambulans talebi dışında bir nevi psikolojik danışma hattına dönüştüğümüzde söylenebilir. Haliyle çok fazla tanınan bir hastalık olmadığı için şu oldu normal mi? Öksürüğüm normal mi? Çocuğuma geçmiş olabilir mi? Geçmişse ne kadar sürede düzelirim gibi buradan yardımcı olmaya çalıştığımız zamanlar oldu” dedi.

“Alkol isteyende var, çocuğu ile konuşmasını isteyende” Zamana zaman ilginç istekler içinde 112’nin arandığını kaydeden Dolma, “Bizi arayıp yemek, su gibi ihtiyaçlarını değil de ben karantinadayım bana sigara getirin, bana alkol getirin siz acil hat değil misiniz gibi absürt isteklerle karşılaştığımız oldu. Bunun dışında çocuğu nöbet geçiren bir anne saniyeler içerisinde buraya ulaşmaya çalışırken, başka bir annenin küçük çocuğunu telefona verip, ‘ablası konuşmayı yeni öğrendi azıcık çocuğumla konuşur musun’ diye burayı gereksiz yere meşgul ettiği oldu. Vatandaşımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz burada konuşmak ya da ambulans yönelttirmek çok zor değil bundan imtina ettiğimiz için değil de bir hastanın hayatının kurtulması, en az hasarlar bir yaralanmayı atlatması yani saniyeler bizim için çok önemli” diye konuştu.

“Ambulansları kendileri dezenfekte ediyorlar” 112’nin cesur neferleri komuta merkezinden aldıkları şüpheli vaka ihbarlarına ise hızlıca hareket ederek ulaşıyor. Vakayı hızlıca hastaneye yetiştiren sağlık ekipleri sonrasında ambulanslar kendileri temizleyip dezenfekte ediyorlar. (RY-SD-



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