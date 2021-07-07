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- 11 kattan düşerek ölen babasının başında gözyaşları döktü
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- 11 kattan düşerek ölen babasının başında gözyaşları döktü

- 11 kattan düşerek ölen babasının başında gözyaşları döktü

-Şahsın başındaki 112 ekiplerinde detay

Cenaze Asansör Boşluğu 

--Olay yerinden detay
--Oğlunun ağlaması ve teselli etmeleri detay
--Tüm detaylar

( BİLECİK )- İnşaatın en üst katından asansör boşluğuna düşen yabancı uyruklu işçi olay yerinde hayatını kaybetti BİLECİK

- Bilecik'te 11 katlı inşaatın en üst kadından asansör boşluğuna düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Şahsın 15 yaşındaki oğlu Ömer Meyde, ölen babasının başında gözyaşlarına boğuldu. Alınan bilgiye göre kaza, Beşiktaş Mahallesi Şehit Erkan Caddesinde meydana geldi. Özel bir firmaya ait 11 katlı inşaattın en üst katından 2'inci kattaki asansör boşluğa düşen 44 yaşındaki Afganistan uyruklu Murat Meyde, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaza yerine gelen şahsın 15 yaşındaki oğlu Ömer Meyde, ölen babasının başında gözyaşlarına boğuldu. Şahısın cenazesi, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcının incelemesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. "Biz olay anında burada yoktuk, haber aldık geldik" Olayı duyar duymaz yardıma geldiği söyleyen başka bir inşaatta çalışan Ali Öztürk, "Biz olay anında burada yoktuk haber aldık geldik. 11'inci kattan düşmüş aşağıya betonun üzerine biz de haber üzerine geldik. Afgan uyruklu kendisi" ifadelerine yer verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (CKT-Y)
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