Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
10 ay sonra sevindiren haber

10 ay sonra sevindiren haber

ARŞİV

( DİYARBAKIR )- Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 10 ay sonra ilk defa korona virüs nedenli hasta yatışı gerçekleşmedi DİYARBAKIR

Sosyal Medya Hastane Bild Sayılar Allah 


- Korona virüs ile ön saflarda mücadele eden Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Doç. Dr. Hakan Akelma, son 10 ay içerisinde ilk defa dün hastanelerine korona virüs nedeni ile yatışı olmadığını duyurdu. Korona virüs vaka sayılarında hep ilk sıralarda yer alan Diyarbakır’da tedbirler meyvesini vermeye devam ediyor. Korona virüs ile ön saflarda mücadele eden Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Doç. Dr. Hakan Akelma, sosyal medya hesabından mutlu haberi paylaştı. "Dün korona virüs hasta yatışı olmadı" Doç. Dr. Akelma sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün 10 aydır ilk defa hastanemizde hiç korona virüs hasta yatışı olmadı. İnşallah hep böyle gider" paylaşımda bulundu. Öte yandan hastane yetkilileri söz konusu hasta yatışının olmadığını fakat korona virüs hastalarının hastanelerine başvuruda bulunmaya devam ettiğini belirtti.
Yetkililer, vatandaşların kurallara uyması durumunda sayıların her geçen gün daha da azalacağını bildirdi. (SI-YRT
loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı