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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Züğürt Ağa filmi gerçek oldu... Sahibinden 10 milyon liraya satılık köy

Züğürt Ağa filmi gerçek oldu... Sahibinden 10 milyon liraya satılık köy

Köyden drone detayları

Lyon Aşı Göç Hayvancılık Hayvan 

-Köydeki eski yerleşim yerlerinin kalıntıları
-Köyü satan Cengiz Şişman'ın köy yaşantısı
-Köyden genel detaylar
-Cengiz Şişman ile röportaj

( ERZURUM -ÖZEL-DRONE)- Yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı- Züğürt Ağa filmine özendi, köyü satıp şehre yerleşmeye karar verdi ERZURUM

- Erzurum’da yaşayan Cengiz Şişman 6 bin dönüm araziye kurulu köy mezrasında yaşayacak kimse bulamayınca tam 10 milyon liraya satışa çıkardı. 8 milyon liraya kadar teklif alan Şişman, köyünü 10 milyon liraya satmaya kararlı. Erzurum’un Aşkale İlçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan Cengiz Şişman 1993 yılında satın aldığı ve ismini 'Yeşil Vadi' koyduğu köyünü bugünlerde satmaya çalışıyor. Satın aldığında 30 hane olan köyden yıllar içinde herkes göç edince 6 bin dönümlük arazide tek kalan Şişman, yıllarca hayvancılıkla uğraşsa da yalnız kalmaktan sıkılarak Yeşil Vadi Köyü'nün hemen yanında ki Çiftlik Mahallesi'ne taşındı. Her gün saatlerce 6 bin dönümlük araziye kurulu eski köyüne gitse de artık uğraşamayacağı için köyünü satma kararı aldı. “Şener Şen’e özendi, köyü satıp şehre yerleşmeye karar verdi” Şener Şen’in 1985 yılında başrolünde oynadığı Züğürt Ağa filminde ki ağanın köyü satıp şehre yerleşmesini hatırlayarak köyü satmaya karar veren Şişman’ın arazisi beklediğinden daha fazla ilgi gördü. İlk başlarda 3-4 milyon lira arası gelen teklifler şu sıralar 7 ila 8 milyon liraya kadar yükseldi. “Bütün paramı buraya verdim şimdi zorlanıyorum” Maddi açıdan zorlandığı için köyü satmaya karar verdiğini ifade eden Cengiz Şişman, “ Buranın ismini kendimce 'Yeşil Vadi' koydum. Yeşilçam’da izlediğim filmden esinlenerek bu ismi koydum. Şimdide yine Yeşilçam’dan esinlenerek bu köyü satıyorum. Şener Şen’in dediği gibi köyü satıyorum. Ben bu köyü 1993 yılında satın aldığımda bu köyde 30 hane yaşıyordu. Zamanla burada yaşayanlar kente göç ettiler. Burası 6 bin dönüm üzerine kurulu, ben burada hayvancılık yapacağım diye geldim ama burası benim maddi gücümü aşıyor. Bütün parayı buraya verdim şimdi zorlanıyorum. Burayı iyi değerlendiremiyorum. Şuanda burada benden başka kimse yok. Buradan gitmek istemiyorum ama mecburum” dedi.
“ 10 milyon liraya yaklaşana satacağım” Köy için yüksek teklifler aldığını fakat istediği rakamı vermedikleri için henüz satmadığını belirten Şişman, “Benim gücüm olsa burayı satmam. İş adamları var bura gibi yerleri çok iyi değerlendiriyorlar. Ben buraya 10 milyon lira para istiyorum. Zaten 100 bin lira yıllık geliri oluyor. Sıkıldım burada, hem bedenen hem maddi olarak. 6 ila 8 milyon lira arası teklifler geliyor ama ben 10 milyon lira istiyorum” şeklinde konuştu.

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