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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Zorlu kış şartlarında yaban hayatı unutulmadı

Zorlu kış şartlarında yaban hayatı unutulmadı

Yemlerin taşınması

Kar Yağışı Hayvan Irak 

-Yemleme işlemi

( SİNOP ) - SİNOP

- Olumsuz kış şartlarında yaban hayvanları aç kalmasın diye yemleme çalışması yapılıyor. Sinop´ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri kış şartlarının ağır geçtiği bölgedeki hayvanları elleriyle besliyor. İklim şartlarının sertleştiği ve yoğun kar yağışının görüldüğü Ocak ve Şubat aylarında Sinop’un Ayancık İlçesi Akgöl mevkisi ile Boyabat İlçesinin Bürnük mevkilerine ekipler yaban hayvanları için yem ve yiyecekler bıraktı. (MU-MAY-
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