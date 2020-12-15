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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
ZONGULDAK - Yoğun sis etkili oluyor

ZONGULDAK - Yoğun sis etkili oluyor

- Karayolundan sis görüntüsü Zonguldak 'ta yoğun sis etkili oluyorZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.Kentte sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle Zonguldak - İstanbul kara yolunda görüş mesafesini düşürdü.Bazı bölgelerde görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.Trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.Hava sıcaklığının 12 derece olduğu kentte, sisin gün boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.

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