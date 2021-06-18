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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ZONGULDAK - Yıkılan duvarın altında kalan kişi hayatını kaybetti

ZONGULDAK - Yıkılan duvarın altında kalan kişi hayatını kaybetti

- Yıkılan duvar - Ölen kişiye ait ayakkabı ve bazı eşyalar - Jandarma ekiplerinin çevrede önlem alması - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması - Çevrede toplanan vatandaşlar Zonguldak 'ta yıkılan duvarın altında kalan kişi hayatını kaybettiZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Kilimli ilçesinde metruk binayı yıkmaya çalıştığı sırada duvarın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.Muslu beldesi Atatürk Caddesi´ndeki metruk binada yıkım çalışması yaptığı sırada üzerine duvar devrilen İlyas Korkmaz (53), yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerince Korkmaz, bulunduğu yerden çıkarıldı.Ağır yaralanan Korkmaz, götürüldüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Hastaneye gelen Korkmaz'ın yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Jandarma Sağlık Ekipleri 

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