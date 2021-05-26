ZONGULDAK - Vatandaşlar Kovid-19 tedbirlerine uyulmasını istiyor
- Caddelerde yürüyen yayalar - Kent sakinlerinden Bülent Ulubay ile röportaj - Vatandaşlardan Ayşe Demirel ile röportaj - Zonguldak Kent sakinlerinden Bülent Ulubay, AA muhabirine, vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda daha fazla duyarlı olmaları gerektiğini belirterek, "İki torunum Kovid - 19 nedeniyle evde karantinada. Bize de her an gelebilir, kapımızı çalabilir. Kovid - 19'un nerede olduğu belli değil. Tedbirlere uymayanlara ceza ne olacak biliyor musunuz? Maske ve mesafe kuralına uymayanları alacaksınız 1 saat yoğun bakımda yatan Kovid - 19 hastalarının camından baktıracaksınız. Görecekler o hastaların halini. O zaman 10 tane maske takarlar." diye konuştu. Vatandaşlardan Ayşe Demirel de insanların tedbirler konusundaki duyarsızlıklarına üzüldüğünü ifade ederek, "İnsanlar çok rahatlar ve aşırı kalabalık var. Bizler tedbirlerimizi alarak çıkıyoruz. Bu konuda daha duyarlı olunmasını istiyoruz. İnsanların tedbirleri kendileri alması gerekiyor." dedi.
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