ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonu

- Ekiplerin aramalarından detaylarZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta yabancı bandıralı bir gemide uyuşturucu hap ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Ro - Ro Limanı'na yanaşan yabancı bayraklı gemide arama yapıldı.Narkotik ekipleri ile arama köpeğinin yardımıyla gemi mürettebatına ait kamarada 4 uyuşturucu hap bulundu.Şüpheli şahıslar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçundan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.Öte yandan operasyon anı ekiplerin kameralarına yansıdı.
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