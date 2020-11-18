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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonu

ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonu

- Ekiplerin aramalarından detaylarZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta yabancı bandıralı bir gemide uyuşturucu hap ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Ro - Ro Limanı'na yanaşan yabancı bayraklı gemide arama yapıldı.Narkotik ekipleri ile arama köpeğinin yardımıyla gemi mürettebatına ait kamarada 4 uyuşturucu hap bulundu.Şüpheli şahıslar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçundan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.Öte yandan operasyon anı ekiplerin kameralarına yansıdı.

Uyuşturucu Batın Suç Duyurusu Kaçakçılık İstihbarat 

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