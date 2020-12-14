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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
ZONGULDAK - Tır şarampole devrildi: 2 yaralı

ZONGULDAK - Tır şarampole devrildi: 2 yaralı

- Kaza yerinden görüntüler Zonguldak 'ta tır şarampole devrildi: 2 yaralıZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta şarampole devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 67 ABT 318 plakalı tır, İnağzı Mahallesi TOKİ Evleri mevkisinde yaklaşık 10 metreden şarampole devrildi.Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kaza yerine gelen ekipler, sürücü ve araçta bulunan bir kişiyi, tır içinde sıkıştıkları yerden çıkardı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis Sağlık Ekipleri 

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