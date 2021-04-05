Zonguldak'taki vahşi cinayette üvey anne, baba ve öz kardeş tutuklandı



- Zonguldak'ta 5 ay önce üvey annesine tecavüz ettiği iddiasıyla aralarında çıkan tartışma sonucu babası tarafından öldürülen 32 yaşındaki Aydın Zengin cinayetinde üvey anne, kardeş, baba alt soyu kasten öldürmek suçundan tutuklanarak cezaeevine gönderildi. Baba Sait Zengin'in gözaltındaki arkadaşı S.A. ise serbest bırakıldı. Merkeze bağlı Karadere köyünde 5 aydır kayıp 32 yaşındaki Aydın Zengin'in cesedinin ormanlık alanda bulunması olayıyla ilgili gözaltına alınan baba Sait Zengin, üvey anne Ü. Zengin, kardeşi A.Zengin ve baba Sait Zengin'in arkadaşı S.A. bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.A. Cumhuriyet Savcılığınca alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen baba Sait Zengin, üvey anne Ü. Zengin ile kardeşi A. Zengin alt soyu kasten öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay Aydın Zengin'in öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine harekete geçen ekipler, baba Sait Zengin'i gözaltına alarak oğlunu öldürdüğü yeri sordu. Sorguda oğlunu öldürdüğünü itiraf eden Sait Zengin, köyün yakınlarındaki ormanlık alanda bulunan su kuyusunda oğlu ile tartışma yaşadıklarını anlattı. Babanın ifadesinde iddialara göre Aydın Zengin'in üvey annesine tecavüz ettiği; yaşanan tartışmada oğlunun kendisine tüfek doğrulttuğu; çıkan boğuşmada da oğlunu tüfekle öldürdüğü öne sürüldü. Cumhuriyet savcısı ile birlikte gece geç saatlere kadar iş makinelerinin de eşlik ettiği çalışmalarda Aydın Zengin'in cesedi ormanlık alanda arandı. Kadavra köpeği Salto'nun da dahil edildiği aramalarda 32 yaşındaki Aydın Zengin'in cesedine ulaşıldı. (OA



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