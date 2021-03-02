Zonguldak’ta yüz yüze eğitim başladı

-TÖRENDEN GÖRÜNTÜ

-İSTİKLAL MARŞININ OKUNMASI

-ÖĞRENCİLERİN OKULA GİRMESİ



( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK



- Yüksek riskte olan Zonguldak’ta eğitim öğretime açılan okullarda öğrenciler sabah saatlerinde ilk derslerine girdiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası normalleşme açıklamalarının ardından tüm yurtta İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün yapılacak. 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başladı.

Sabah saatlerinde okula gelen öğrenciler okul önünde sıra olarak İstiklal marşını okudu. İstiklal marşının okunmasının ardından öğrenciler sıra halinde sınıflarına giderek eğitim öğretime başladı.

(SÖ-



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