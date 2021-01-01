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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Zonguldak’ta yeni yılın ilk kazası: 2 yaralı

Zonguldak’ta yeni yılın ilk kazası: 2 yaralı

ZONGULDAK

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Ekipleri Yeni Yıl 

-KAZA YERİNDEN GÖRÜNTÜ
-ARÇLARDAN GÖRÜNTÜ
-EKİPLERDEN GÖRÜNTÜ

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta Kozlu ilçesinde yeni yılın ilk saatlerinde kamyonet ile otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Zonguldak’ın Kozlu İlçesi Kavaklık mevkinde meydana geldi. İddiaya göre Zonguldak istikametinden Kozlu istikametine 67 T 0020- plakalı fiat marka taksi sürücüsü kaşı yönden gelen 67 LF 370 plakalı ısuzu marka kamyonetle çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralılar ilk müdahaleyi yaptı. Ekipler yaralılara müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza da karşı yönden gelen kamyonet sürücüsünün alkollü olduğu öğrenildi.
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