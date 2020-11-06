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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Zonguldak’ta yağmur ve rüzgar etkili oldu

Zonguldak’ta yağmur ve rüzgar etkili oldu

Dalgalardan görüntü

Yağışlı Hava 

-Limandan görüntü
-kentten görüntü
-Detaylar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

-. Zaman zaman şiddetini arttıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Zonguldak kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yurt genelindeki uyarılarının ardından Batı Karadeniz'de rüzgar ve yağmur etkisini sürdürdü. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar ve yağış nedeniyle Karadeniz'deki dalgalar şiddetini artırdı. Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yağışlı havanın bugün akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek. Öte yandan, denizde etkili olan fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri Zonguldak Limanı'na sığındı.
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