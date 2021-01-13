Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Zonguldak'ta yağış etkili oldu

Zonguldak'ta yağış etkili oldu

- Yağmurda yürüyenler

Hava Sıcaklığı Akalan Meteoroloji 

-- Cadde detayı
-- Müzisyenler
-- Karayolu, ilerleyen araçlar
-- Deniz ve tekneler

( ZONGULDAK ) - Zonguldak'ta yağmur etkili oldu ZONGULDAK

- Zonguldak'ta meteorolojinin uyarılarının ardından yağış etkili oldu. Öte hava sıcaklığının önümüzdeki hafta da eksi derecelerde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağmur ve kar uyarılarının ardından Zonguldak'ta da yağmur etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına saklanarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Tedbirli davrananlar ise şemsiyelerini kullandı. Sokak müzisyenleri ise yağmur altında enstrüman çalarak para kazanmaya çalıştı. Kentin Kozlu ilçesinde de sis, rüzgar ve yağmur etkili oldu. Zonguldak-Ereğli karayolunda aralıklarla sis ve yağmur nedeniyle sürücüler tedbirli davrandı. Sahil yolunda küçük çapta biriken sular nedeniyle sürücüler ani frenle şerit değiştirmek zorunda kaldı. Saatteki hızı 14 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle balıkçı teknelerinin bazıları Kozlu Limanı'na demirledi. Rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Öte yandan 7 derece ile seyreden hava sıcaklığının önümüzdeki hafta da da -6 dereceler kadar düşmesi bekleniyor. (OA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Antalya'da Plaj Sezonu AçıldıAntalya'da Plaj Sezonu Açıldı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı