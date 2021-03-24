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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Zonguldak'ta yağan kar kartpostallık manzaralar oluşturdu

Zonguldak'ta yağan kar kartpostallık manzaralar oluşturdu

- Drone ile karayolu, araçlar, ağaçlar

Amatör Kamera Karla Mücadele Amatör Yağan Kar Yağışı 

-- Kar küreme çalışmaları
-- Yol temizleme çalışmaları
-- Bankete düşen araçla amatör kamera

( ZONGULDAK -ÖZEL- DRONE) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Ereğli karayolunda kartpostallık manzaralar oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan vatandaşlar, yolun buzlanması sebebiyle yoldan çıktı. Ekipler tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Zaman zaman tipiye dönüşen Zonguldak-Ereğli karayolunda gece saatlerinde buzlanmalar yaşandı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte karayolunu kullanmak isteyen bazı sürücüler; kontrolden çıkarak bankete düştü. Karayolları Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de buzlu yolları açma, tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürdü. Kartpostallık manzaralar havadan görüntülendi Bir yandan karla mücadele çalışmaları sürerken diğer yandan ortaya doyumsuz manzaralar çıktı. Drone ile havadan görüntülenen karayolu seyir zevki yaşattı. Kartpostallık görüntülerde beyaz gelinliğini giyen ağaçlar yolu kullanan sürücülerin ilgisini çekti. Fotoğraf sanatçıları da bölgeye gelerek beyaza bürünen ormanları fotoğrafladı.
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