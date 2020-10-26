Zonguldak’ta TTK maden ocağında göçük : 1 işçi yaralı

-ambulanstan indiriliş

-hastaneden detay



( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK



- Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında meydana gelen göçükte kalan 1 işçi sağ olarak kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik Müessesesinde akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Üretim işçisi olarak çalışan Erdoğan Kuruoğlu yerin 360-460 metre altındaki göçükte mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Göçükte mahsur kalan işçi arkadaşlarının yardımıyla kurtarılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan maden işçisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (RB-



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