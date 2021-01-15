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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Zonguldak’ta trafiği felç eden kaza

Zonguldak’ta trafiği felç eden kaza

ZONGULDAK

Uzunlu Polis Polis Ekipleri 

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--Kaza yapan araçlar
--Metrelerce araç trafiği
--Vatandaşların polise yardımı

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak Merkez Kozlu ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu kaza meydana gelirken kaza sebebi nedeniyle metrelerce kuyruk oluştu. Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre yolun tek şeritte düşmesiyle 67 NV 699 plakalı Tofaş marka araç ile 67 UB 606 plakalı Volkswagen araç çarpıştı. Kaza sebebi ile Ereğli istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların ve polislerin yardımıyla kaza yapan 67 UB 606 plakalı Tofaş model araç yoldan çekilerek yol tekrar trafiğe açıldı. (BA-oa
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