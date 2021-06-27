Zonguldak'ta son kısıtlamada sokaklarda sessizlik hakim



- Zonguldak'ta hafta sonu son kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklarda sessizlik hakim oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısı sonrası 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarının tamamen kaldırılacağı açıklamasının ardından Zonguldak'ta hafta sonu son kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Hafta sonu kısıtlamasında cadde ve sokaklar adeta boş kaldı. Cumartesi akşamı 22.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi sabah 05.00 itibariyle sona erecek. Kısıtlamalar ise 1 Temmuz itibariyle tamamen kaldırılacak. Bazı vatandaşlar ihtiyaçları için yürüme mesafesindeki işyerlerine giderek alışveriş yaptı. Genelgede kısıtlamadan muhaf olan iş yerleri ise belirtilen saatlerde açılarak hizmet vermeye başladı.



