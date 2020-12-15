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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Zonguldak’ta sis etkili oldu, görüş mesafesi düştü

Zonguldak’ta sis etkili oldu, görüş mesafesi düştü

ZONGULDAK

Yağışlı Hava 

-KARAYOLUNDAN GÖRÜNTÜ
-ARAÇLARDAN GÖRÜNTÜ
-DRONE İLE HAVAAN GÖRÜNTÜ

( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK

- Zonguldak’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis görüş mesafesini 2 metreye kadar düşürdü. Zonguldak’ta soğuk ve yağışlı hava beraberinde sisi de getirdi. Zonguldak Ereğli Karayolu ve kent merkezinde sis etkili olurken görüş mesafesi 2 metreye kadar düşerken sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kenti kaplayan sis nedeniyle belirli noktalarda trafik ekipleri ulaşımda aksamaya neden olmamak için sürücüleri dikkatli olmaları konusunda sık sık uyardı. (SÖ-
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