Zonguldak’ta sis etkili oldu, görüş mesafesi düştü

-KARAYOLUNDAN GÖRÜNTÜ -ARAÇLARDAN GÖRÜNTÜ -DRONE İLE HAVAAN GÖRÜNTÜ
( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK
- Zonguldak’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis görüş mesafesini 2 metreye kadar düşürdü. Zonguldak’ta soğuk ve yağışlı hava beraberinde sisi de getirdi. Zonguldak Ereğli Karayolu ve kent merkezinde sis etkili olurken görüş mesafesi 2 metreye kadar düşerken sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kenti kaplayan sis nedeniyle belirli noktalarda trafik ekipleri ulaşımda aksamaya neden olmamak için sürücüleri dikkatli olmaları konusunda sık sık uyardı. (SÖ-
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım