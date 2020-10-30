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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Zonguldak'ta şimşekler geceyi aydınlattı

Zonguldak'ta şimşekler geceyi aydınlattı

Şimşekler ve gökyüzü

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

Sağanak Yağış Gökyüzü 


- Zonguldak'ta etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ve yer yer kuvvetli yağışla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Zonguldak'ta gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde etkisini sürdüren yağışla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı. Su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Kuvvetli yağışın gece yarısı etkisini kaybetmesi bekleniyor. Metre kareye 21 ila 50 kg yağış düştüğü öğrenildi.
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