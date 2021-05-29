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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Zonguldak'ta sessizlik hakim

Zonguldak'ta sessizlik hakim

CADDE VE SOKAKLARDAN GÖRÜNTÜ

Hafta Sonu Gesi Kabil Trol 

-ARAÇLARDAN GÖRÜNTÜ

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda sessizlik yaşanıyor. Zonguldak’ta korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. Kentin in işlek caddesi olan Gazipaşa caddesi kısıtlamada boş kaldı. Kısıtlama kapsamında izin belgesi olanlar sokağa çıkabilecek. İzin belgesi olmayanlar ise kentin giriş ve çıkış noktalarında ekiplerce geri çevrildi. Ekipler kontrol noktalarındaki denetimlerini sürdürdü. Zonguldak'ta Cuma saat 21.00'de başlayan uygulama Pazartesi 05.00'te sona erecek.
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