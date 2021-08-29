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Zonguldak'ta polisten gece uygulaması
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Zonguldak'ta polisten gece uygulaması

Zonguldak'ta polisten gece uygulaması

EKİPLERİN ARAÇLARI DURDURMASI

Polis Alkol Polis Ekipleri Trol 

-EKİPLERİ EHLİUET RUHSAT SORMALARI
-EKİPLERİN ALKOL UYUGLAMASI
-DETAYLAR

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri gece saatlerinde kent merkezinde uygulama yaptı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne polis ekipleri dün akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesinde uygulama yaptı. Ekipler uygulama kapsamında sürücüleri teker teker dur durarak plaka sorgulaması yaptı. Sorgulama kapsamında muayene, sigortası olmayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Diğer yandan alkol kontrolünde yapıldığı uygulamada yüksek promil çıkan sürücülere ceza kesildi. Uygulama sabah saatlerinde sona erdi. (SÖ-
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