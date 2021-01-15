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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Zonguldak’ta otobüs devrildi: 1’i bebek 12 yaralı

Zonguldak’ta otobüs devrildi: 1’i bebek 12 yaralı

Otobüsten görüntü

İlk Müdahale Bebek Kar Yağışı Trol 

-Kaza yerinden detay
-ambulanslardan detay
-yaralıların tedavisinden detay
-ekiplerden detay
-yolcu ile röp.

( ZONGULDAK -TOPLU) ZONGULDAK

- Zonguldak-Ereğli karayolunda kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkan otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1’i bebek 12 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak-Ereğli karayolu istikametinde meydana geldi. Bir firmaya ait 34 GV 234 plakalı Mercedes marka otobüs kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, 1’i şoför ve muavin olmak üzere 18 kişinin bulunduğu otobüste ilk belirlemelere göre 1’i bebek 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Zonguldak ve Ereğli ilçesinden çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralıların 5’i Ereğli Devlet Hastanesi’ne 7’si BEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayı yara almadan atlatan yolcular başka bir otobüse bindirildi.Kar yağışı nedeniyle yolda kalan 2 tır, ambulansların olay yerine gelişini güçleştirirken uzun trafik kuyruğu oluştu. Kaza sırasında otobüste bulunan bir yolcu yaşadığı dehşet anlarını gazetecilere anlattı.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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