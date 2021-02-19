Zonguldak'ta mutasyonlu virüs şüphesiyle sokağa giriş çıkışlar kapatıldı

-- Polis ekipleri

-- Muhtar Yalçın Dursun ile röportaj

-- Uyarı yazıları

-- Belediye anonsları



( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK



- Zonguldak'ta evde hastalanan üç kişinin test sonuçlarının pozitif ve mutasyonlu koronavirüs şüphesi ihtimaline karşı evlerin bulunduğu caddeye giriş çıkışlar kapatıldı. Çatalağzı beldesinde Çatalağzı Hacıoğlu Mahallesi İsmet Paşa Sokak üzerindeki ikamet eden üç kişi yeni tip koronavirüs şüphesiyle rahatsızlandı. Sağlık ekiplerince alınan numuneler, laboratuvara gönderildi. Hastaların bulunduğu sokak yeni tip mutasyonlu virüs şüphesiyle karantina altına alındı. Emniyet ekipleri sokağa giriş ve çıkışları kapattı. Sokak üzerinde 12-13 kişinin yaşadığını söyleyen Hacıoğlu Mahallesi Muhtarı Yalçın Dursun, "İlk bize gelen bilgi H.E. isimli vatandaş hastanede yatıyordu. Kendisi tekerlekli sandalye ile yatalak hasta. Kalça kemiğinde kırık vardı. Ondan dolayı ameliyat oldu. Refakatçi olarak onun yeğeni var. İstanbul'da yaşıyor. Kendisi hemşire. O geliyor refakatçilik yapmaya. Hastane süreci sonrası eve geldiklerinde hastalanıyor lar. Testleri pozitif çıkma ihtimali var. O yüzden karantina altına alındı. Büyük bir ihtimal dışarıdan geldi bu iş bizim başımıza. Virüs var ama Ankara'dan gelen sonuca göre netleşecek. O cadde üzerinde bizim mahallemize bağlı olan 4 ev var. Bu dört evi biz karantina altına aldık. Ortalama 12-13 kişi var. Üç kişiden şüpheleniliyor. Sonuçlar gelince belli olacak. Mutasyonlu virüsle üç kişiden şüphelenildiği için karantinaya alındı. Emniyet ekipleri de karantina sonrası görevlerini yapıyorlar. Mutasyon virüs ihtimaline karşı karantinaya alındı" ifadelerine yer verdi. Öte yandan Çatalağzı Belediyesi de sık sık anons yaparak sokağa giriş çıkışların kapatıldığını hatırlattı. (OA



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