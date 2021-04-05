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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Zonguldak'ta merkezli FETÖ soruşturmasında 9 şüpheli serbest

Zonguldak'ta merkezli FETÖ soruşturmasında 9 şüpheli serbest

ARŞİV-

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

Adli Kontrol Irak Trol 


- Zonguldak merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince 8 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi.
Kozlu ilçesi ile Şırnak, Diyarbakır, Denizli, İstanbul, Bolu, Elazığ ve Kocaeli'de Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığnıın talimatıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.
3'ü farklı illerde olmak üzere gözaltına alınan toplam 9 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheliler; Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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