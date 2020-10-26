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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Zonguldak’ta korkutan manzaralar

Zonguldak’ta korkutan manzaralar

-Vatandaşlardan detaylar

Kalaba Alabalık 

--Cadde ve sokaklardan detaylar
--Kemal Arat

( ZONGULDAK ) -- Caddeler kalabalık doldu, sosyal mesafe hiç sayıldı ZONGULDAK

- Zonguldak’ta hafta başı ile birlikte başlayan yoğunluk korkutan manzaralara neden oldu. Sosyal mesafe ve maske kurallarına hiçe sayan vatandaşlar dolayısıyla "Ve Zonguldak" günlerinin geri gelmesinden endişe ediliyor. Son dönemlerde korona virüs vaka artışlarının olmasına ve yapılan tüm uyarılara rağmen Zonguldak’ta insan kalabalığı korkunç manzaralara neden oldu. Caddede çoğu vatandaş sosyal mesafe ve hijyen gibi kurallar adeta hiçe saydı. Caddelerde bazı vatandaşların ise maskeyi çenesinin altında taşıdığı görüldü.
Polis ekiplerinin sık sık uyarıda bulunmasına rağmen vatandaşların umursamaz davranışları dikkat çekti. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan vatandaşlara tepkide bulunan Kemal Arat, ‘Korona virüse halkın yüzde 60’ı inanmıyor. Virüse inanmadıkları için maske takmıyorlar ve sosyal mesafeyi hiçe sayıyorlar. Tedbir alınması lazım. Devlet büyüklerinin söylemiş oldukları sözlere uymamız gerekiyor. Herkesin kesinlikle korona virüse dikkat etmesi lazım’’ dedi.
(BA-OA-
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