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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Zonguldak'ta kopan elektrik tellerine değen 2 köpek öldü

Zonguldak'ta kopan elektrik tellerine değen 2 köpek öldü

- Amatör cep telefonu

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-- Ölen köpek
-- Vatandaşın tepkisi
-- Ekibin gelişi

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar ve kar yağışı nedeniyle kopan elektrik telleri olay yerinden geçen iki köpeğin ölümüne sebep oldu. Tellere değen köpekler olay yerinde hayatını kaybetti. İddiaya göre Zonguldak'ın Rüzgarlımeşe Mahallesinde yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik telleri koptu. Kopan elektrik tellerini fark eden mahalle halkı; durumu enerji firmasına haber verdi. Bu sırada kopan elektrik tellerinin akımına kapılan 2 sokak köpeği olay yerinde öldü. Sokak köpeklerinin ölmesinin ardından mahalle halkı, "Kar yağışı nedeniyle elektrik telleri koptu. 2 köpek tellere değer öldü" diye tepki gösterdiler. (ECB-OA
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