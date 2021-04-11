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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Zonguldak'ta kısıtlama günü sokaklarda sessizlik

Zonguldak'ta kısıtlama günü sokaklarda sessizlik

- Cadde ve sokaklar

Hafta Sonu Market Köpek Sokak Köpekleri Kışla 

-- köprü
-- geçen araçlar
-- madenci anıtı
-- sokak köpekleri
-- valilik meydanı
-- polisin denetim yapması

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar boş kaldı. Ekipler kentin giriş çıkışlarında yaptıkları kontrollerde izin belgesi olmayanların geçişine izin vermedi. İçişleri Bakanlığınca çok yüksek riskli iller kategorisinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da uygulandı. Çok yüksek riskli iller kategorisinde yer alan Zonguldak'ta Cuma saat 21:00'de başlayan uygulama Pazartesi 05:00'te sona erecek. Kısıtlama kapsamında izin belgesi olanlar sokağa çıkabilecek. İzin belgesi olmayanlar ise kentin giriş ve çıkış noktalarında ekiplerce geri çevrildi. Yağmura rağmen ekipler kontrol noktalarındaki denetimlerini sürdürdü. Öte yandan hafta içi yoğunluk yaşanan ve kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi de kısıtlama ile boş kaldı. Vatandaşlar ise ihtiyaçlarını yürüme mesafesindeki marketlerden giderdi. Alışveriş için açık tutulan mekanlar ise 17:00 itibariyle kapatılacak.
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