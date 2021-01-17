Zonguldak'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

-Cadde ve ambulansın gidişi

-Kömür heykeli

-Karda eğlenenler

-Karla kaplanan yol

-Kar topu oynayanlar

-Yoğun kar yağışı



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak'ta aralıklarla yağan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Zonguldak-Ereğli kara yolu zaman zaman durma noktasına geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent merkezinde kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle Zonguldak-Ereğli karayolunda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik ekipleri kar yağışı sebebiyle uzun araçların geçişine izin vermedi. Öte yandan kentin önemli simgeleri olan Madenci Anıtı'nda kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Kentin yüksek kesimlerinde yer yer 10 santimetreyi geçen kar sebebiyle vatandaşlar sokağa çıktı. Kısıtlamayı ihlal edenler polis ekiplerince uyarıldı. Belediye ekipleri kentin çeşitli mahallelerinde tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.



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