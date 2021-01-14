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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Zonguldak'ta kar nedeniyle karayolu kapandı

Zonguldak'ta kar nedeniyle karayolu kapandı

- Drone ile uzun kuyruk

Uzunlu Kamera Karla Mücadele Tonaj Kar Yağışı 

-- Aktüel kamera
-- Mahsur kalan tır
-- Yolda ilerleyen araçlar
-- Kar yağışı
-- Kaza yapan tır
-- Araçların kilometrelerce kuyruğu

( ZONGULDAK -DRONE) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta aniden başlayan kar yağışı nedeniyle Zonguldak-Ereğli karayolunda kilometrelerce kuyruk oluştu. Ağır tonajlı araçların yolda mahsur kalması nedeniyle yol trafiğe kapandı. Bazı araçlar kaza yaptı. Ekiplerin karayolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar uyarılarının ardından kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Zonguldak-Ereğli karayolunda aniden bastıran kar yağışı ağır tonajlı araçların sürücülerini hazırlıksız yakaladı. Kdz. Ereğli istikametine seyir halindeki ağır tonajlı bir araç kayarak ters dönerek kaza yaptı. Bir ağır tonajlı aracın da yolda mahsur kalması üzerine kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu. Vatandaşlar dakikalarca yolun açılmasını bekledi. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlattı. Bölge Trafik Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karayolunun açılması için çalışma yaptı. Mahsur kalan vatandaşlar durumu fırsat bilerek karda eğlendi. Kaza yapan araçlar için bölgeye çok sayıda çekici yönlendirildi. Kilometrelerce uzunluğundaki kuyruk ise drone ile havadan da görüntülendi. (OA
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