Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Zonguldak'ta kadına şiddeti tiyatro sahnesinde anlattılar

Zonguldak'ta kadına şiddeti tiyatro sahnesinde anlattılar

- Yönetmen Erhal Koltuk ile röp.

Çocuğa Şiddet Kadına Şiddet Tiyatro Oyunu Trol 

-- Oyundan detaylar

( ZONGULDAK ) - Zonguldak'ta kadına şiddeti tiyatrro sahnesinde anlattılar ZONGULDAK

- Zonguldak'ta Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla kadına şiddetin anlatıldığı "Ölüm Kadın Meselesi" adlı tiyatro sahnelendi. Pandemi dolayısıyla kısıtlı izleyicinin alındığı oyunda kadına ve çocuğa şiddet ele alındı. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla Atatürk Kültür Mekezi'nde "Ölüm Kadın Meselesi" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Nurşen Alıcıer'in yazdığı Erhal Koltuk'un yönettiği 'Ölüm Kadın Meselesi' adlı oyun pandemi dolayısıyla kısıtlı izleyici ile buluştu. İHA'ya konuşan oyunun yönetmeni Erhal Koltuk, "Maalesef tam bir sene sahneye çıkamadık. Seyirciyle buluşamadık. Tiyatro sanatını yapamadık. Ama bu gün çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında bu akşam Nurşen Alıcıer'in yazdığı ve benim yönettiğim Ölüm Kadın Meselesi adlı oyunu sahneleyeceğiz. Oyunun konusu kadına, çocuğa şiddet ve taciz. Maalesef toplumun duyarsızlığını anlatan bir oyun. İnsanlar bir sene sahnelerden, tiyatrolardan uzak kaldı. Bir açlık var. Pandemi dolayısıyla kısıtlı izleyici alabiliyoruz. O kadar çok istek var ki. Bu gün Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında oynadığımız için ücretsiz oynuyoruz. Davetiye dağıtımında sıkıntı yaşadık. Şu sıkıntılı günler geçtiğinde tiyatro severlerin açlığını gidereceğimizi biliyoruz. O kısıtlı günlerde yine kurallara uymak kaydıyla bir takım çalışmalar yaptık. Yeni oyunlar hazırladık. Bu gün tiyatrolar açık dense yeni oyunlarımızı izleyicilerimizle buluşturmaya hazırız. Onun için biz bu açlığı gidereceğiz. Bunun da heyecanını yaşıyoruz" diye konuştu.
(OA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Bu fotoğrafları Facebook'tan paylaşıp intihar ettiBu fotoğrafları Facebook'tan paylaşıp intihar etti
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement