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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Zonguldak'ta heyelan

Zonguldak'ta heyelan

Bölgeden görüntü

Orman Alanı Yağan Su Şebekesi 

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( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Aşağıdağ Köyü’nde heyelan meydana geldi. Heyelan köy yolunu ulaşıma kapatırken, su şebekesine de zarar verdi.Alaplı ilçesinde bir süredir yağan yağmurlar sonrası Aşağıdağ Köyü Çanakçı mevkiinde heyelan meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köylülerin arazilerine ve orman alanına ulaşımı sağlayan bölgede meydana gelen heyelanda büyük taş kütleleri yolu kapatırken, su şebekesine de zarar verdi. Alaplı Kaymakamlığı ile Özel İdare ekipleri bölgede inceleme yaparken, ulaşıma kapanan yolun açılması ve zarar gören su şebekelerinin onarımı için çalışma başlatılacağı belirtildi.
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