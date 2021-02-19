Zonguldak’ta gece saatlerinde bastıran kar etkili oldu

-YOLLARDAN GÖRÜNTÜ

-KÖYDEN GÖRÜNTÜ

-ARAÇLARDAN GÖRÜNTÜ

-EKİPLERİN ÇALIŞMA YAPMASI



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak’ta akşam saatlerine tipi halinde yağan kar Zonguldak-Ankara yolunda etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle uzun araçların geçişine izin verilmedi. Zonguldak akşam saatlerinde tipi halinde yağan kar, Zonguldak - Ankara yolunda ve yüksek kesimlerde etkili oldu. Karayolları ekipleri yollarda çalışmalarını sürdürürken ekipler yollarda küreme, tuzlama çalışmaları yaptı. Ekipler Zonguldak - Ankara uzun araçların geçişine izin vermezken sürücülere kar lastiği kullanmalarını ve zincirsiz, takozsuz ve çekme halatsız yola çıkmamalarını konusunda uyardı.



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