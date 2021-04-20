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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Zonguldak'ta en çok vaka artışı tedirginliği

Zonguldak'ta en çok vaka artışı tedirginliği

- Kalabalıktan detaylar

Ocaklar Maden Ocakları Sayılar Alabalık Akkale 

-- Caddeden detaylar
-- Esnaf Nizamettin Şahin ile röportaj.
-- Genç ile röportaj
-- Necla Tokyay ile röportaj

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın en çok vaka artışının yaşandığı iller arasında Zonguldak'ın da yer aldığını açıklamasıyla kentte vaka artışı tedirginliği yaşanıyor. Vatandaşlar, tedbirlerin daha da sıklaştırılması gerektiğini ifade ettiler. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerin Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova olduğunu açıkladı.
Bakan Koca, tedbirlere dikkat çekerek "Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak" ifadelerine yer verdi. Kısıtlamalara rağmen vaka artışının sürdüğü kentte ise tedirginlik sürüyor. Tedirginliğe rağmen vatandaşlar caddelerde yoğunluk oluşturdu. "Madenciler bir an önce aşılanmalı" Kentte esnaflık yapan Nizamettin Şahin, ilçelerden kent merkezindeki maden ocaklarına gelen işçiler olduğuna dikkat çekti. Maden işçilerinin de bir an önce öncelikli gruplar arasına alınması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Ülkenin her yerinde vaka sayısı arttı. Zonguldak'ta artmasının en büyük nedeni ilçelerden madenciler geliyor. Vaka sayısında artışlar var.Bence madencileri bir an önce aşılamaları lazım. Saatleri daha esnek yapmaları lazım. Vatandaş aşılanmadıktan sonra ne yapabilir ki? Aşılar zaman geçtikçe geliyor. Tam kapanma gelmeli" diye konuştu.
Çift maske takarak tedbirlerini sürdürdüğünü ifade eden Necla Tokyay da "Maskemi hiç indirmiyorum. İşim olmazsa evden çıkmıyorum. Çift maske kullanıyorum. Kalabalığa girmiyorum. Tedbirleri yeterli bulmuyorum. Kısıtlama gelmeli. Yada herkesin aşıları olacak" diye ifade etti.
(OA
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